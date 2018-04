animation et transition permettent d'apporter du mouvement aux pages web en quelques lignes de code.

L'ère des gifs animés est morte, celle de flash est en déclin. La faute à... ? Aux CSS3 et à HTML5 qui apportent leur floppée de nouveaux outils pour animer nos sites !

Côté Blog au 30/10/2012

Parution de mon livre : Pratique de CSS3 et 2.1

Des livres sur les CSS, il y en a déjà beaucoup... Dans ceux qui me servent de livre de chevet il y a, entre autres, l'excellent CSS avancées de Raphaël Goetter, ou le non moins bon CSS3 de Vincent De Oliveira et Cédric Esnault.

Alors pourquoi écrire un livre ? La gloire, l'argent, la renommée ?

